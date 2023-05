Corriere del Mezzogiorno – Il ritorno di Benitez, ma stavolta in veste di direttore dell’area tecnica.

La cena tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis non ha lasciato buone speranze, anzi, al contrario, si pensa non sia stata condita di allegria e buonumore. Iniziano così a circolare i primi nomi per il possibile sostituto: da Antonio Conte, al ritorno di Rafa Benitez (anche in veste di direttore dell’area tecnica) e infine spunta Vincenzo Italiano della Fiorentina, un vecchio pallino del patron azzurro.

