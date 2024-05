Panchina Napoli – Il sì di Gasperini non è certo: ADL contatta altro tecnico, le ultime

Panchina Napoli, le ultime

Panchina Napoli – Walter De Maggio giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Non è sicuro che dopo la finale di Europa League Gasperini dirà sì al Napoli, nel club azzurro c’è questo pensiero. Memore delle scorse esperienze, il Napoli non si farebbe trovare impreparato e stamattina De Laurentiis ha contattato Roberto De Zerbi per capire se avesse volontà di tornare in Italia. I sondaggi sono stati fatti da Napoli e Milan, per quanto riguarda le squadre italiane”

