Il Torino vuole Sirigu: spunta la proposta per il Napoli

Il Torino sarebbe interessato al portiere del Napoli Salvatore Sirigu; il quotidiano Il Mattino si sofferma sulla questione.

L’estremo difensore del Napoli Salvtore Sirigu sarebbe finito nel mirino del Torino. Il club granata si sarebbe già messo in azione per proporre una trattativa ben precisa. Si tratta in particolare di uno scambio tra il giocatore che veste la maglia partenopea ed Etrit Berisha.

Ecco quanto riporta a tal proposito il quotidiano Il Mattino:

“C’è anche il Torino interessato al 35enne sardo: il club granata propone al tal proposito uno scambio col 33enne Etrit Berisha. Il club azzurro valuterà nei prossimi giorni ma è concreto l’addio lampo di Sirigu giunto soltanto lo scorso agosto.”

