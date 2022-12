La Gazzetta dello Sport – Scambio Bereszynski-Zanoli: al Napoli costerà 200mila euro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, in merito alla trattativa di scambio tra Bereszynski e Zanoli, Napoli e Sampdoria sarebbero d’accordo anche per un motivo economico: “Per il Napoli avere uno come Bereszynski dietro Di Lorenzo vorrebbe dire «cautelarsi», per di più sborsando soltanto 200.000 euro (vale a dire la parte di ingaggio che il polacco deve percepire da gennaio a giugno). Per la Samp, invece, ci sarebbe un notevole risparmio perché Zanoli prende un quinto di quello che guadagna Bereszynski”.

Fonte foto: Instagram @b_bereszynski

