Corriere dello Sport – Incubo rigoristi senza Zielinski: è out contro il Barcellona

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle problematiche dal dischetto per il Napoli. A quanto pare, la difficoltà sarebbe sorta nel trovare un giocatore affidabile al 100%. Il dubbio riguarda soprattutto la prossima sfida contro il Barcellona, poiché potrebbe decidersi anche con i rigori.

Osimhen non brilla, ha un invidiabile media di due rigori sbagliati su quattro. Ovvero, il cinquanta percento di possibilità che vada a segno. Due calci di rigore, su due, invece segnati da Zielinski contro il Real e l’Udinese, ma non è in lista Champions. La resa di Politano è positiva, essendo quest’ultimo il giocatore maggiormente coinvolto dal dischetto. Raspadori ci ha provato con il Sassuolo, all’andata, ma evidentemente Consigli ricordava bene i suoi trucchetti. Insomma, il Napoli ha guadagnato nove rigori in questa stagione, ma ne ha realizzati solo sei.

