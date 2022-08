Insigne: “Addio al Napoli? Così è la vita, contento della scelta che ho fatto”

Lorenzo Insigne parla del suo addio al Napoli

L’ex Capitano del Napoli ora in forza al Toronto FC, Lorenzo Insigne, ha parlato del suo addio al club azzurro nel corso dell’intervista rilasciata al Gr di Radio Rai.

Queste le sue parole:

“Dispiace che io, Mertens, Koulibaly e anche Ghoulam ce ne siamo andati via tutti insieme. Abbiamo dato tanto al Napoli, c’è dispiacere ma è così la vita. Tutti e tre rimarremo sicuramente molto attaccati e faremo sempre il tifo per il Napoli. E a chi mi critica per aver lasciato l’Italia a 31 anni non ho niente da dire, sono contento della decisione che ho preso e vado avanti“.

