Mertens al Galatasaray, l’annuncio del club turco

Dries Mertens è ufficialmente un giocatore del Galatasaray

Il Galatasaray annuncia l’arrivo di Dries Mertens, il club turco questa sera ha diramato un comunicato ufficiale per confermare il suo approdo in ad Istanbul.

Questo è quanto si legge:

“Dries Mertens ha firmato. Giocando nel Napoli in Serie A durante nove anni, il fuoriclasse belga ha scritto il suo nome nella storia come capocannoniere del club italiano, superando la leggenda Diego Armando Maradona con 148 gol e 47 assist in 397 partite. Diamo il benvenuto a Mertens e gli facciamo i nostri migliori auguri di successo con la maglia giallorossa”, si legge sul sito del Gala

