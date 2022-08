Non solo Napoli, anche la Fiorentina punta Lo Celso

Lo Celso è seguito anche da altri club di Serie A

In vista del debutto in Serie A Vincenzo Italiano sta formando la sua Fiorentina. Il nome giusto per il centrocampo secondo La Gazzetta dello Sport la speranza del tecnico è quella di arrivare all’argentino Giovani Lo Celso su cui in questo momento c’è l’interesse del Napoli. L’allenatore dei viola potrebbe quindi fare uno smacco ai partenopei.

