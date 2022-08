Gaetano: si riapre la pista Cremonese, può partire in prestito

Gianluca Gaetano potrebbe tornare in Lombardia

Da Cremona guardano in casa azzurra per rinforzare la mediana. Nelle ultime ore si è riaperta la pista Cremonese per Gianluca Gaetano. Il Napoli, scrive Tuttosport, sembrerebbe disposto a rimandare il centrocampista classe 2000 in prestito in Lombardia, dove è stato tra i principali artefici della promozione in Serie A dello scorso anno.

