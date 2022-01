Insigne: affare in stand-by. Il presidente del Toronto è positivo al Covid-19

La Gazzetta dello Sport svela il retroscena che ha momentaneamente messo in stand-by l’incontro tra Lorenzo Insigne e il presidente del Toronto Fc, Bill Manning.

Come spiega il quotidiano, l’addio al Napoli di Lorenzo Insigne sembra essere sempre più vicino e l’idea di sposare un nuovo progetto, invece, prende piede rapidamente. Le firme previste per questa settimana potrebbero slittare di qualche giorno, poiché il presidente canadese Bill Manning è risultato positivo il Covid e di conseguenza non potrà volare in Italia per i contratti.

Un appuntamento solo rimandato, quello tra Insigne e il Toronto Fc, che come da contratto sarà lui a percepire lo stipendio più alto della storia della MLS. Nello specifico il giocatore incasserà 11 milioni di euro netti a stagione più 4 di bonus, che potrebbero portare nelle sue tasche fino a 15 milioni a stagione. Da capire come gestire la questione salary cap, probabilmente con l’ingresso nei pagamenti di sponsor o altri fattori.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cattive notizie per Allegri in vista del Napoli: rischia di perdere un big. Il comunicato

Calciomercato, Giuntoli in cerca di un terzino. Possibile arrivi con la stessa formula di Anguissa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Taipei, nessuna vittima per terremoto a largo di Taiwan