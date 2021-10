Insigne: “Auguri Diego sei stato, sei e sarai irraggiungibile”

Gli auguri di Lorenzo Insigne per Diego Armando Maradona: “Ma raggiungerti cosa? Tu sei stato sei e sarai irraggiungibile…”.

Questo il messaggio del capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, che sul suo profilo Instagram lascia una dedica importante per una persona speciale: “Ma raggiungerti di cosa? Tu sei stato sei e sarai irraggiungibile… di solito si dice che si lascia un grande vuoto ma per noi non è stato così… tu sei qui sempre con tutti noi nei racconti della gente, nei filmati, nei murales, nei pensieri di tutti noi. Di tutti noi NAPOLETANI!!! Te compreso… Buon compleanno Diego”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorinsigneofficial)

