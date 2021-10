Aliberti: “Derby regionale, è sentito solo a Salerno”

L’ex presidente Aliberti su Salernitana-Napoli

L’ex presidente della Salernitana Aniello Aliberti, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo dove ha parlato della prossima sfida tra i granata e il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Il derby? No, quello riguarda due squadre della stessa città. Diciamo che è un derby regionale, forse meno sentito. A Salerno è più sentito lo scontro della con la cugina importante, non c’è paragone per palmares e storia calcistica. Analizzando quello che è successo a Venezia, è stata una gara equilibrata che ha portato forza morale. Ci sono però 21 punti di differenza verrebbe da dire che quasi inutile farla questa partita, ma è tutto da giocare.

Assenza dei tifosi del Napoli? Stai togliendo il sale dalla minestra, ti organizzi e consenti di vedere ai supporter del Napoli di vedere la gara. È una cosa ridicola.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Insigne-Osimhen, chiarito l’episodio sul secondo rigore

Serie A, arriva lo stop ai “rigorini”. Fermato l’arbitro di Napoli-Bologna

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

G20: il principe Carlo porta il suo appello per il clima