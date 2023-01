Insigne: “Ho rifiutato le proposte in Italia per amore del Napoli”

L’attaccante Lorenzo Insigne è tornato a parlare del Napoli durante un suo breve intervenuto in conferenza stampa.

L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato nuovamente del club in cui è cresciuto in occasione di una conferenza stampa. Insigne ha rimarcato l’amore per Napoli, sentimento che lo avrebbe spinto a rifiutare alcune proposte ricevute in Italia dopo la scadenza del suo contratto con la Società partenopea.

“Avevo ricevuto delle proposte in Italia ma come ho sempre detto, da napoletano e tifoso, lì avrei giocato solo col Napoli. All’estero c’era qualche offerta ma il progetto non mi piaceva moltissimo a differenza del Toronto. Ora voglio vincere un trofeo importante. Non è facile perché non sono mai stato lontano da Napoli, ma mi piace stare a Toronto.”

Fonte foto: Instagram, @lorinsigneofficial

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, il report dell’allenamento mattutino

Auriemma: “Il Napoli starebbe lavorando per sostituire due big”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: volontario Cri, ‘molto provati sulla Ocean Viking’