SSC Napoli, il report dell’allenamento mattutino

In attesa della sfida contro la Juventus il Napoli continua con le sedute di allenamento preso il Konami Training Center.

Il Napoli sfiderà la Juventus tra soli due giorni e continuano le sedute di allenamento presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

Ecco il report pubblicato dalla Società:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona venerdì alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazioni sugli sviluppi offensivi. Chiusura con lavoro tattico a tutto campo e svolgimento di gioco su palle inattive.”

