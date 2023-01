Auriemma: “Il Napoli starebbe lavorando per sostituire due big”

Il giornalista Raffaele Auriemma fa sapere che il Napoli starebbe lavorando per la sostituzione di due giocatori la prossima stagione.

Raffaele Auriemma è intervenuto sul Napoli nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, in onda su Tele A. Il giornalista ha parlato del mercato del club partenopeo relativo soprattutto alla prossima stagione. In particolare ha spiegato che probabilmente il Napoli starebbe lavorando per sostituire due calciatori che attualmente sono molto importanti per la rosa. Si tratta del difensore coreano Kim Min-Je e dell’attaccante originario della Nigeria Victor Osimhen.

Ecco di seguito quanto dichiarato da Raffaele Auriemma:

“Io vi dico due nomi di calciatori che potrebbero lasciare la Campania per la prossima stagione. Il primo è Kim Min-Jae,mentre il secondo è Victor Osimhen. Il Napoli starebbe pensando già a delle alternative per sostituire entrambi. Sul sudcoreano pende una clausola, dunque potrebbe arrivare un club pronto a offrire cinquanta milioni di euro e portare via il difensore.”

Fonte foto: Instagram, @raf_auriemma

