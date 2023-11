Corriere del Mezzogiorno – Insigne ritrova Mazzarri a Castel Volturno: forte abbraccio fra i due.

L’edizione odierna del quotidiano si è soffermata sul ritorno di Lorenzo Insigne a Castel Volturno. Il ritorno è stato particolarmente gradito da Walter Mazzarri, con il quale il giocatore si è stretto in un forte e sentito abbraccio. Il tecnico lo conosce molto bene, è stato lui a farlo esordire in Serie A il 24 gennaio del 2010 in Livorno-Napoli. Fu quella l’unica presenza in quella stagione, considerando che poi il napoletano si trasferì alla Cavese. Il giocatore fu scoperto da Peppe Santoro, attuale team manager del Napoli, il quale ha apprezzato particolarmente il ritorno di Mazzarri alla guida del Napoli.

