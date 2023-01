Inter, Calhanoglu: “Scudetto difficile, ma mancano molte gare”

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Empoli.

Nella giornata di ieri l’Inter è stata sconfitta dall’Empoli ed il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la gara. Il giocatore ha parlato anche della lotta scudetto, affermando che la situazione non sarebbe delle migliori dato il divario in classifica con il Napoli.

Ecco le sue parole:

“L’Empoli è una squadra che ha molta tecnica e gioca un buon calcio. Siamo entrati bene in campo, ma poi con l’inferiorità numerica non è stato tanto facile. Abbiamo sbagliato ed abbiamo perso, ma il campionato è lungo. Dispiace per i tifosi che prima della gara ci hanno tanto sostenuto. Tredici punti di distanza dal primo posto son tanti, crederci è difficile ma ci sono ancora tante gare. Dobbiamo cercare di non sbagliare più partite come quella di oggi.”

