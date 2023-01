Corriere del Mezzogiorno – Kvara, la febbre è passata: oggi ritorno in campo con Juan Jesus.

Nella giornata di oggi Luciano Spalletti ritroverà in campo Juan Jesus dopo l’assenza a Salerno a causa di una contusione al ginocchio destro, e soprattutto sarà presente in gruppo anche Kvaratskhelia, assente per influenza sia in Coppa Italia contro la Cremonese, che nella trasferta di Salerno. Entrambi dovrebbero allenarsi regolarmente con i compagni, e dopo aver smaltito i sintomi, sarebbero finalmente pronti per allenarsi in vista del big match contro la Roma.

