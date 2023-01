Retroscena Kvaratskhelia: sarebbe potuto arrivare alla Roma

Il giornalista Alessandro Austini racconta che Khvicha Kvaratskhelia sarebbe potuto diventare un giocatore della Roma.

Il giornalista de Il Tempo Alessandro Austini ha parlato di Khvicha Kvaratskhelia e della possibilità che avrebbe avuto nel vestire la maglia della Roma. Alessandro Austini è intervenuto nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo.

Le prime parole del giornalista riguardano il match tra Napoli e Roma che andrà in scena la prossima domenica:

“La Roma ha iniziato a girare da quando è scesa un po’ la pressione sulle spalle della squadra. C’è maggiore serenità rispetto ai giorni precedenti anche se caso Zaniolo non si risolverà prima del Maradona. Contro gli azzurri non dovrebbe giocare, non so nemmeno se giocherà ancora nella Roma nei giorni successivi alla sfida in Campania. La Juventus è stata massacrata allo Stadio Maradona e la Roma farà di tutto per non scoprire il fianco all’ex Spalletti. Mourinho farà di tutto almeno per non perderla, anche se la sfida non è decisiva per la classifica di entrambe le squadra. Quella dell’andata fu una sconfitta di Mourinho, che rinunciò a giocare ed ebbe troppo timore del Napoli. Lo 0-0 sarebbe stato accolto come un successo, ma poi gli azzurri vinsero meritatamente. Ora c’è Dybala ed Abraham è rigenerato. Wijnaldum sarà ancora assente, così come assente sarà lo squalificato Celik. Al suo posto probabile El Shaarawy.”

Poi si concentra su Dybala, per poi tirare in ballo Victor Osimhen e Khvich Kvaratskhelia:

“Dybala scelto la Roma al Napoli perché gli azzurri dava segnali di dismissione e lui stesso non ha ben capito cosa stesse succedendo a Napoli. Nessuno avrebbe immaginato tale exploit. Avesse saputo che il Napoli sarebbe stato questo sarebbe andato di corsa lì. Con Osimhen e Kvaratskhelia sarebbe stato un tridente clamoroso, ma Kvara sarebbe potuto arrivare alla Roma. Era stato segnalato dagli scout, qualche rammarico ora c’è e anche tanto.”

