Inter, emergenza difesa verso il Napoli: le ultime

Per la prima volta dalla ripresa, Antonio Conte ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra. Alla domenica, solitamente libera, è stato aggiunto anche il sabato.

E potrebbe trattarsi dell’ultima pausa fino al termine della stagione: secondo il Corriere dello Sport ieri c’è stata una parte tattica ed anche una partitella a cui non hanno preso parte Bastoni e De Vrij, che però hanno lavorato parzialmente in gruppo e potrebbero essere impiegati a Napoli, mentre servirà qualche giorni in più per Godin e dovrà essere gestito Vecino per un’infiammazione al ginocchio.