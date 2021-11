Inter-Napoli: i quotidiani promuovono Dries Mertens

Il belga è uno dei pochi a salvarsi dopo la sconfitta di ieri subita dai partenopei

Dries Mertens è andato a segno nella gara di ieri tra Inter e Napoli, in cui gli azzurri hanno subito la loro prima sconfitta in campionato. Il belga ha avuto anche l’occasione di pareggiare la gara all’ultimo minuto ma l’ha sprecata. I quotidiano nelle loro edizioni odierna promuovono la sua prestazione.

Questi i voti:

Corriere dello Sport, voto 6,5. “Riapre la gara con una prodezza delle sue: è il gol numero 103 in Serie A e ora è il miglior marcatore azzurro in campionato. Suo l’erroraccio finale al volo che costa al Napoli il pareggio: doveva inquadrare lo specchio della porta”.

Gazzetta dello Sport, voto 6,5. “L’eroe del match, se avesse girato in rete il 3-3 su bell’idea di Anguissa, ma lo spara alto. Comunque è lui che ha cambiato la partita con un gran gol e tante iniziative frizzanti. E’ il momento di dargli più spazio“.

Tuttosport, voto 6. “Si inventa un gol bellissimo, il numero 103 in Serie A, record per il club campano. Al fotofinish calcia in curva il pallone del pari: errore che compensa, in negativo, la prodezza sulla rete segnata”.

