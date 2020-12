INTER-NAPOLI – Le formazioni ufficiali

Inter-Napoli, formazioni in campo alle ore 20:45

Inter-Napoli – È quasi tutto pronto allo stadio San Siro di Milano per il big-match valido per il match della 12^ giornata del campionato di serie A 2020-21 tra l’Inter di Conte ed il Napoli di Gattuso. Squadre in campo alle ore 20:45.

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2) – Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

All. Conte

NAPOLI (4-2-3-1) – Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

All. Gattuso