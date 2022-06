Inter su Schouten, il giocatore è stato accostato anche al Napoli

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’Inter sarebbe interessata a Jerdi Schouten, accostato in precedenza al Napoli.

Il calciomercato entro sempre di più nel vivo e l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha riportato una notizia riguardante il centrocampista del Bologna Jerdi Schouten. Secondo quanto riportato l’Inter avrebbe un interesse per il giocatore L’interesse era stato manifestato in precedenza anche dal Napoli, in fatti il centrocampista è stato anche associato al club partenopeo.

Il Bologna non vuole provarsene. ma la prossima settimana verrà in Italia il suo agente e qualcosa potrebbe muoversi. La valutazione sembra rasentare i 15 milioni di euro, cifra che però l’Inter potrebbe abbassare con l’inserimento di qualche giovane come Satriano o Sebastiano Esposito.”

