Intervallo Napoli-Milan anche Edoardo De Laurentiis negli spogliatoi

Secondo quanto riportato da Giovanni Scotto anche il figlio di Aurelio De Laurentiis era negli spogliatoi all’intervallo di Napoli-Milan.

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto a “Radio Napoli Centrale” nel corso della trasmissione “Un calcio alla Radio” ed ha svelato un altro retroscena relativo alla recente sfida tra Napoli e Milan.

Secondo Giovanni Scotto all’intervallo della sfida anche Edoardo De Laurentiis, figlio del Presidente, è sceso negli spogliatoi per incontrare la squadra.

“Nell’intervallo di Napoli-Milan De Laurentiis non voleva scendere negli spogliatoi, ma alla fine l’ha fatto ed ha gridato ai calciatori. Non era solo, con lui c’era anche Edoardo De Laurentiis. Amir Rrhamani è stato criticato: non credo da De Laurentiis, si è parlato di un dirigente ma non so chi di preciso. C’è stato un confronto che ha portato la scossa che serviva. Garcia accetta questo ‘interventismo’ del presidente, ma quello che secondo me è significativo è che De Laurentiis non aveva intenzione di scendere, né l’ha fatto nelle partite precedenti a cui ha assistito in tribuna. Basta poi sentire le interviste, Matteo Politano fa capire perfettamente cosa si sono detti, più o meno, dicendo: ‘Stavamo facendo una brutta figura’.”