La Gazzetta dello Sport – Intervento di Gatti su Kvara da rosso, condotta violenta è da espulsione!

L’edizione odierna del quotidiano, non si è lasciata sfuggire l’intervento da rosso di Gatti su Kvaratskhelia, sottolineando a gran voce l’errore del Var: “Partiamo dal “raptus”, evidenziato dall’espressione facciale e per il quale si scuserà: ma la manata energica di Gatti sulla parte laterale del volto di Kvara avrebbe meritato la sanzione. Minuto 30 p.t., contrasto fuori area, palla già lontana e il bianconero sferra una “manatona” (non pugno) a Kvara: è comunque condotta violenta, e se Fabbri non si accorge di nulla ecco che il Var avrebbe dovuto sanare richiamando l’arbitro alla “OFR”. La condotta violenta – nel colpire o nel tentare di colpire – chiama l’espulsione”.

