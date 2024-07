Rainews24 – Venerato: “Besiktas su Hermoso e smentite voci arabe: ma preferisce il Napoli”

Il giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, ha parlato del mercato del Napoli, concentrandosi su Hermoso:

“L’entourage dello spagnolo ci ha smentito con fermezza stamattina richieste arabe per il suo assistito. Confermato l’interesse del Besiktas pronto ad una mega offerta ma il centrale non vorrebbe giocare in Turchia. Il suo obiettivo è un campionato importante. E ad Hermoso piace il Napoli. In questi giorni si cercherà di limare la differenza tra domanda e offerta relativa all’ingaggio. Superate (come anticipato ieri) le problematiche relative alle commissioni. Pensieri e parole del suo entourage”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Non solo Napoli, anche il Besiktas pensa ad Hermoso

Rinnovo Kvaratskhelia ancora fermo, si attende un nuovo incontro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi