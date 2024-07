Il Mattino – Spinazzola entusiasta di Conte: agente tratta per trovare intesa sull’ingaggio

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione su Leonardo Spinazzola. L’ormai ex Roma è sempre più vicino al Napoli, con Conte che lo conosce dai tempi della Nazionale, come commissario tecnico.

Il giocatore si è detto entusiasta di lavorare con Conte, vuole aggiungersi al nuovo progetto e aiutare la squadra ex Campione d’Italia, dopo un anno da cestinare. Il suo agente, Davide Lippi, sta trattando direttamente con il Napoli, per trovare l’accordo sull’ingaggio. L’entourage chiede un biennale secco, mentre gli azzurri vorrebbero concludere con un anno di contratto, con opzione per il secondo a cifre leggermente più basse.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

