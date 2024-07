La Stampa – Buongiorno, l’effetto Conte va oltre le competizioni

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, Alessandro Buongiorno sarebbe molto affascinato dall’effetto Conte. Nonostante il Napoli non parteciperà a coppe la prossima stagione, per un giocatore della sua età, c’è voglia di imparare e lavorare con un tecnico di questo calibro. Inutile dire che conosce come pochi la strada per valorizzare i suoi ragazzi.

Con gli Europei, nonostante Buongiorno non sia stato sotto i riflettori, ha maturato l’idea di gruppo, anche grazie alla maniacalità di Spalletti. L’ambiente, il calore di chi vive lontano da casa, fanno pensare a un salto di qualità e voglia di allargare i propri orizzonti.

