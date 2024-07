Corriere del Mezzogiorno – Spinazzola saluta la Roma: il Napoli vuole incontrarlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola.

“Il principale investimento del club di De Laurentiis riguarda la difesa, è Alessandro Buongiorno del Torino. Il Napoli spinge, vuole accelerare, la distanza dai 40 milioni richiesti dal club granata non è molto ampia. Durante questa settimana potrebbe esserci anche l’incontro per Spinazzola, non c’è ancora l’accordo sull’ingaggio per l’ex Roma che sostituirebbe Mario Rui”.

