Sky Sport – Lukaku tra Milan e Napoli: ma partenopei bloccati da Osimhen

Il canale ha posto l’attenzione sul futuro di Romelu Lukaku. Il belga piace in Italia, perché oltre al Napoli, si è inserito anche il Milan per l’ex Inter e Roma. Il giocatore è uscito da Euro24 e ha deciso di prendersi qualche giorno per riflettere sul suo futuro.

Il Napoli al momento è “bloccato” dall’uscita di Osimhen, che piace negli Emirati Arabi e ha qualche pretendente in Premier League. Tuttavia resta vigile anche il Milan, che a oggi, non ha ancora avanzato offerte al Chelsea e sta studiando una strategia per convincere il giocatore sull’ingaggio. Inoltre, ci sarà anche da accontentare i Blues sul lato economico.

