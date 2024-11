Canale 21 – Iodice: “Conte lo sento profondamente vicino, Napoli la vive al 100%”

Il presentatore della prima puntata di Peppy Night, Peppe Iodice, ha speso parole dolci per Antonio Conte, ospite alla serata. Questo è quanto accaduto, tra applausi e cori per l’allenatore: “Ha fatto una cosa fondamentale e importante, perché Napoli la vive al 100% e io lo sento profondamente vicino: Antonio che è qui (ovazione del pubblico per Conte, ndr). Da napoletani siamo veramente grati per l’attaccamento. Poi è chiaro, quando arrivano i risultati è tutto più semplice, però veramente sta facendo una cosa fantastica per noi, quindi… Antonio Conte forever!“.

