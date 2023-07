Itakura nel mirino del Napoli, con 15 milioni si chiude subito

Il Napoli non molla Itakura

Il Napoli continua a monitorare il mercato dei difensori per sopperire all’ormai addio certo di KIm, tra i tanti nomi accostati al club azzurro si fa largo la candidatura di Ko Itakura. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport il centrale giapponese di proprietà del Borussia Monchengladbach sarebbe tra i papabili per ricoprire il posto lasciato vuoto da Kim. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Nonostante il Napoli sia in pressing per Roger Ibanez della Roma il profilo più idoneo, per qualità e prezzo, resta il giapponeseKo Itakura per sostituire l’ormai partente Kim Min-jae, sempre più vicino al Bayern Monaco. Ha 26 anni, è stato nazionale, quest’anno al Borussia Monchengladbach ha giocato solo 24 partite a causa della rottura del collaterale, ma è il difensore che meglio incarna le qualità che servono al Napoli: velocità, gioco aereo (1,88), capacità di pressare l’avversario anche nell’altra metà campo e lettura rapida dei cambiamenti di gioco. Con 15 milioni l’affare si può chiudere”.

Fonte immagine in evidenza:flickr.com

