Italia, Euro 2020: Chiellini non recupera per l’ottavo contro l’Austria, anche Florenzi non al meglio

Sabato a Wembley la nazionale di Mancini sarà costretta a fare ameno dei due difensori

Sky Sport riporta le ultime dall’infermeria azzurra. L’Italia affronterà l’Austria, sabato 26 giugno a Wembley, in occasione degli ottavi di finale dell’Europeo. il capitano Giorgio Chiellini non recupera e quindi sarà indisponibile per la gara. A sostituirlo sarà Francesco Acerbi, che farà coppia con Leonardo Bonucci al centro della difesa. Sulle fasce ci sarà Leonardo Spinazzola a sinistra, mentre a destra sarà riconfermato Giovanni Di Lorenzo dato che Alessandro Florenzi non è ancora al meglio.

