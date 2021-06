Zazzaroni: “Politano meritava l’Europeo, mercato? In questo periodo nessuno farà super offerte per Koulibaly o Fabian”

Il direttore del noto quotidiano sportivo dice la sua sulla situazione in casa Napoli

Ivan Zazzaroni è intervenuto ai microfoni di Radio CRC parlando, tra le altre cose anche del Napoli. Il direttore del Corriere dello Sport ha detto la sua sul mercato dei partenopei, dichiarando inoltre che secondo lui Matteo Politano avrebbe meritato la convocazione al posto di Bernardeschi.

Queste le sue parole:

“[…]Le parole di Insigne? Fanno capire ancor di più che questo è un gruppo che si diverte, che è allegro ed è aiutato anche dai risultati. L’Italia ha avuto la fortuna di trovarsi in un girone accessibile ed ha sfruttato al meglio questa cosa[…] Politano? Per la stagione che ha fatto forse andava preferito a Bernardeschi.

Mercato Napoli? So che Emerson Palmieri è seguito anche dall’Inter, ma i nerazzurri come sappiamo hanno problemi economici. Il Napoli vuole cedere giocatori come Koulibaly e Fabian, ma in questo periodo storico nessuno ti farà mai una super offerta”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fiorentina, Ribey e Caceres verso l’addio. La viola perde pezzi

Napoli ,ferma la trattiva per Emerso Palmieri. Lovato interessa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sassoli, preoccupano le iniziative legislative in Ungheria