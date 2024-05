la Repubblica – Italiano si avvicina, contatti con ADL nei giorni scorsi

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla scelta del nuovo allenatore. Il nome di Vincenzo Italiano torna a salire, e sembrerebbe ce di recente il presidente De Laurentiis si sarebbe complimentato con lui per i risultati ottenuti con la Fiorentina. La squadra difatti sarebbe a un passo dalla finale di Conference League. Ci sono stati contatti interlocutori anche con Conte, Pioli, Gasperini e Tedesco, anche lo stesso Calzona si sente ancora in corsa per una possibile permanenza. Intanto, ciò che è chiaro, è che serviranno almeno altre tre settimane di attesa.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Interesse Napoli per Vitor Roque del Barcellona: primi contatti con l’agente, i dettagli

Report allenamento Napoli: si ferma Juan Jesus. Le ultime su Gollini e Zielinski

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi