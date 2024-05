Twitch – Romano: “Conte ha aperto al Napoli, nomi validi anche Gasperini e Pioli”

Il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, è intervenuto in diretta a Sosfanta, per parlare del valzer delle panchine in Serie A:

“Il Milan è un grande punto interrogativo. C’è stato questo discorso avanzato da mesi per Lopetegui, ma vista anche la posizione dell’ambiente s’è accantonata questa pista. Il Milan ora è in una fase di valutazione, ma ad oggi non risultano contatti con Antonio Conte, valutano altri nomi come Fonseca che è uno dei più apprezzati in Europa, ma non ha ancora scelto.

Man United? Non ha deciso cosa fare. Deciderà dopo la finale di Wembley. Ha avuto 69 infortuni, non sono sicuro che cambi Ten Hag.

Juventus? E’ orientata a cambiare, non ci sono discorsi legati al finale di campionato o la Coppa Italia. C’è da capire come separarsi formalmente, ma la volontà è quella e la priorietà è Thiago Motta e da quello che so anche la priorità di Motta è la Juventus. Poi dovrà diventare accordo.

Napoli? Antonio Conte la sua apertura al progetto l’ha data, è in una fase aperta, ma non significa offrirsi, né al Napoli né al Chelsea, non ha bisogno di offrirsi. Tantomeno al Chelsea, tra l’altro lì ci sono tanti giovani e lui preferisce progetti con giocatori più pronti per vincere subito. Non ci sono neanche le basi, ma reputa il Napoli interessante, ma non è mai stata fatta, non c’è mai stato un accordo ed è un discorso complesso perché il Napoli vuole un nome su cui impostare un nuovo ciclo, un lavoro a lungo termine. Gasperini e Pioli restano nomi validi”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Interesse Napoli per Vitor Roque del Barcellona: primi contatti con l’agente, i dettagli

Report allenamento Napoli: si ferma Juan Jesus. Le ultime su Gollini e Zielinski

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi