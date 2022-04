“Raspadori, Jorginho e Zaniolo: rifondazione Juve”

“Raspadori, Jorginho e Zaniolo: rifondazione Juve” scrive Tuttosport in apertura sul mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Stasera a Cagliari Max Allegri riparte dal Dna bianconero: “Noi dobbiamo vincere, non piacere agli altri”. E nella lista di Max, per ritentare l’assalto allo Scudetto, non ci sono solo Raspadori, Jorginho e Zaniolo.