Jorit – La street art che da Napoli è arrivata a Fifa 21

Jorit disegna un murales per Fifa 21. I volti del calcio da San Giovanni a Teduccio a Milano.

Jorit ha collaborato con Electronic Arts per il lancio di Fifa 21. L’artista napoletano ha collaborato con i produttori del videogioco di calcio più venduto al mondo per sponsorizzare l’uscita del 9 ottobre.

Jorit Ciro Cerullo è nato a Napoli il 24 novembre del 1990 ed è specializzato nella street art dei murales, diventando famoso per il suo profondo realismo e per la grande tecnica per i volti dei suoi soggetti, che sono caratterizzati dalle strisce sul viso.

L’autore dei murales ha catturato l’attenzione di importanti testate giornalistiche internazionali e il riconoscimento di Achille Bonito Oliva per le sue opere, che in alcune occasioni hanno avuto come tema centrale lo sport e, in particolare, il calcio.

“Win as One”

Il murales di Fifa 21 rappresenta la passione per il calcio. A Milano (Corso di Porta Ticinese) Jorit ha voluto per la pubblicità del videogioco, in esposizione fino al 25 ottobre, mettere in evidenza l’importanza dei valori sportivi delle nuove generazioni di giocatori attraverso la realizzazione di un’opera la quale ha come oggetto due giovani ragazzi che, come ha rilasciato dall’artista a Repubblica, “incarnano molteplici identità allegorie del prosieguo di questa grande storia nelle prossime generazioni e dell’unione nella diversità”.

Il murales è un omaggio alle due squadre di Milano, Inter e Milan, attraverso la raffigurazione di due giovani, oltre a dividere il disegno, vengono contrapposti per i colori delle maglie, uno con la maglia nerazzurra e l’altro con quella rossonera. Questa “rivalità” vuole rappresentare l’abbattimento delle barriere della diversità ed omaggiare la sana rivalità tra squadre della stessa città.

Electronics Arts ha voluto questo tipo di rappresentazione per omaggiare la realizzazione, con Playstation, di una collaborazione dei nuovi partner di Inter e Milan.

“Dios Umano”

La rappresentazione del calcio nelle opere di Jorit è un elemento costante. Nel quartiere di San Giovanni a Teduccio a Napoli l’artista ha voluto celebrare il calcio e il popolo napoletano con la realizzazione del murales di una delle figure più carismatiche nel panorama calcistico del passato: Diego Armando Maradona.

L’opera “Dios Umano”, completato nel 2017, è stato dipinto sulla facciata del “Bronx” (case popolari che così vengono chiamate dai residenti della zona) di via Taverna del Ferro a San Giovanni a Teduccio e ha come scopo quello di rappresentare la follia, genio, furbizia, creatività e inganno che hanno permesso al Pibe de oro di diventare l’artefice del riscatto calcistico, e non solo, di una città e di un popolo intero.

Il progetto artistico viene intitolato come “Diego e Niccolò” e viene costituito nella realizzazione di un secondo murales che rappresenta un bambino autistico (Niccolò) accompagnato dalla scritta “essere umani” che va a contrapporsi con la divinità dell’ex diez azzurro.

L’opera ha permesso di spostare i riflettori mediatici, che erano soliti associare la zona est di Napoli alle cronache nere, a la nuova percezione del quartiere come centro di un progetto artistico.

(in foto l’opera “Diego e Niccolò” )

Universiadi

In occasione delle Universiadi di Napoli del 2019 Jorit ha dipinto un intero grattacielo. L’opera, chiamata “Dipinto” che l’artista napoletano ha realizzato nel Centro Direzionale (isola 8) di Napoli non rappresenta solo il calcio, ma anche lo sport attraverso la raffigurazione di sei atleti che simboleggiano le province campane.

Il primo è il pugile campione olimpico a Mosca nel 1980 Patrizio Olivia che rappresenta la provincia di Napoli; la seconda è la saltatrice in alto della provincia di Salerno, Antonietta De Martino; il calciatore scomparso per una grave malattia nel 2013 Carmelo Imbriani per quella di Benevento; per la provincia di Avellino è l’irpino Nando De Napoli (ex giocatore del Napoli di Maradona) e per Caserta il playmaker campione d’Italia del 1991 della JuveCaserta Nando Gentile.

Tale opera fu accolta dal Commissario straordinario per le Universiadi Napoli 2019, Gianluca Basile, come un unicum del genere Street Art per il fatto di “riuscire a comunicare i valori di umanità con un linguaggio popolare e giovanile”.

(in foto “Dipinto”)

Nelle opere di Jorit sembra attuarsi una duplice magia: nella prima attraverso i volti dei suoi protagonisti prendono vita i valori del calcio e dello sport, come il rispetto, integrazione e sacrificio; la seconda riguarda l’atmosfera che si crea intorno alle sue opere che silenziosamente fanno rumore.

Francesco Abate