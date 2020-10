AVELLINO – L’Under 16 cambia tecnico

AVELLINO Under 16 – Nuovo tecnico per la squadra.

L’US Avellino 1912 dopo aver affrontato la gara in trasferta contro la Cavese, vinta per 2 a 1, ha deciso di affidare la panchina all’ex difensore Alessandro Fabbro. Il precedente allenatore Luca Tulino, in carica temporanea, continuerà la sua avventura con l’Under 16 biancoverde come viceallenatore e preparatore atletico dei ragazzi.

Confermati invece Massimo Rega, preparatore dei portieri e Francesco Pepe di ruolo team manager.

