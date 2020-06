Juan Jesus monta la polemica contro la Roma, commento social al veleno

Il sito SportMediaset riporta sulla bufera in corso tra il giallorosso Juan Jesus ed il club capitolino.

Juan Jesus ha commentato, con tono polemico, un tweet della Roma:

“Sembra ormai ai ferri corti il rapporto tra Juan Jesus e la Roma. Il difensore brasiliano ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e la sua frustrazione è emersa anche sui social, con un messaggio che se da un lato può essere letto come una semplice battuta, dall’altro non può non far trasparire una certa nota polemica. Il club giallorosso ha scelto di scandire l’avvicinamento alla sfida contro la Samp del 24 giugno pubblicando sul suo profilo Instagram un countdown simboleggiato dai numeri di maglia dei giocatori: foto di Dzeko a 9 giorni dalla partita, poi di Perotti, Pellegrini, Smalling…ma venerdì, giorno del -5, è apparsa una foto di gruppo e non di Juan Jesus. “Bello che manco la Roma mi metta sul suo profilo – ha commentato – Questo vuol dire fiducia…”.