Juve-Napoli: la probabile decisione del Giudice Sportivo

E’ ancora sub-judice il risultato di Juventus-Napoli, gara che avrebbe dovuto giocarsi domenica scorsa.

La squadra partenopea, infatti, non si è presentata in quel di Torino per via di un provvedimento dell’Asl di Napoli che ha vietato la partenza verso il capoluogo piemontese, dopo due casi di positività nella rosa della squadra.

Tra polemiche, dichiarazioni al veleno e sospetti, si è attende il giudizio del giudice sportivo che, nel caso desse ragione alla Lega Calcio, darebbe il 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri, mentre in caso contrario rinvierebbe la partita.

Il quotidiano Tuttosport, prova ad anticipare la decisione: secondo quanto riportato, infatti, il match verrà recuperato, riconoscendo la causa di forza maggiore dei napoletani, che però avrebbero un punto di penalizzazione per non aver rispettato adeguatamente il protocollo della FIGC da applicare in caso di positività di un elemento della rosa.

Per buona pace della Juventus che non avrà la vittoria 3-0 a tavolino.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ex Procuratore Pecoraro a ‘Le Iene’: “Ho chiesto l’audio di un episodio preciso e non mi è stato consegnato”

Pregliasco, virologo: “Juve-Napoli? Giusto non giocarla”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid:57 tra ospiti e dipendenti positivi in casa riposo