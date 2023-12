Juventus ancora su Fabian Ruiz: i dettagli sull’affare

Calciomercato.it ha riportato le ultime in merito all’interesse da parte della Juventus per il centrocampista Fabian Ruiz.

L’ex centrocampista del Napoli Fabian Ruiz sarebbe nel mirino della Juventus da diverso tempo.

Calciomercato.it ha riportato la situazione nel dettaglio.

Ecco quanto si legge:

“Il club francese non ha dato ulteriori chiarimenti sui tempi di recupero, ma è chiaro che per il centrocampista il 2023 si è concluso in anticipo e che il 2024 comincerà con un po’ di ritardo. La notizia ha causato interrogativi anche sul suo futuro imminente, visto che il nome di Fabian, da tempo, è sul taccuino della Juventus per rinforzare il centrocampo. Il profilo dell’andaluso piace a Torino da anni, e l’arrivo di Cristiano Giuntoli, che lo ha portato all’ombra del Vesuvio, rende l’interesse ancora più attuale. Il ds bianconero ne ha parlato recentemente con i suoi agenti, ma l’affare, ad oggi, è in salita e di certo non per il recente infortunio.”

