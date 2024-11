Olga – Ennesima tegola per la Roma, ora la moglie di Dybala allarma: “Voglio tornare in Argentina con lui”

Le condizioni di Paulo Dybala sono ancora un mistero. I soli tre minuti disputati contro il Napoli, hanno fatto molto discutere, soprattutto per quanto riguarda il suo stato fisico. A mettere ulteriori tensioni sulla faccenda, ci pensa la moglie Oriana Sabatini, che ha parlato in diretta a un podcast argentino: “Paredes ha iniziato a parlare dell’idea di tornare a giocare in Argentina insieme e io vorrei tanto farlo, ma non voglio affrontare casini familiari, visto che mio papà tifa River. A parte gli scherzi, se Paredes chiede a Dybala di andare con lui al Boca Juniors, Paulo seguirà il suo amico. So che vorrebbero tanto farlo”. Possibile, quindi, che Dybala lascerà la Roma in estate, ma al momento rimangono solo illazioni.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Torino-Napoli, Vanoli potrebbe puntare su Nije

Meret, l’agente: Il rinnovo è la nostra priorità”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Giletti svela: famoso calciatore ha picchiato una donna