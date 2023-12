Juventus-Napoli, Mazzarri pensa a Juan Jesus in coppia con Rrahmani. Natan confermato a sinistra

Juventus-Napoli, Mazzarri pronto a lanciare Juan Jesus dal primo minuto

La sfida tra Juventus e Napoli in programma venerdì sera a Torino si avvicina, Walter Mazzarri è pronto a fare alcuni cambi rispetto all’unidici di titolare rispetto alla gara contro l’Inter. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, in difesa potrebbero esserci novità. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“L’orizzonte più immediato, però, si chiama Juventus e toccherà nuovamente a Natan che dovrà adattarsi nuovamente sulla corsia mancina dopo la prova non positiva contro l’Inter. Mazzarri sta valutando se inserire Juan Jesus al centro in coppia con Rrahmani. Il ballottaggio con Ostigard è aperto. Per il resto non dovrebbero esserci particolari novità”.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scudetto Napoli falso mito: Spalletti sapeva e Garcia ha fatto da capro espiatorio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Michelle Hunziker e la dedica alla figlia Aurora Ramazzotti