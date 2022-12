“L’oro di Napoli sono Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani, romani, che curano lo scouting con un lavoro quotidiano, prezioso, certosino. Se Giuntoli dovesse andarsene, uno dei due potrebbe diventare il nuovo direttore sportivo, ruolo che Micheli ha per altro già ricoperto in passato al Brescia dove sempre con Mantovani e il diesse Gianluca Nani misero le basi per l’indimenticabile squadra di Mazzone e Baggio, di Guardiola e Pirlo, di Toni e Tare, che sfiorò anche una storica qualificazione alla Coppa Uefa tramite l’Intertoto, dove furono fatali due pareggi contro il Paris Saint Germain.”

