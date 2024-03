Juventus su Koopmeiners: è la prima scelta per il centrocampo

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà Teun Koopmeiners sarebbe la prima scelta per la Juventus in relazione al centrocampo.

Tra i giocatori che interesserebbero alla Juventus ci sarebbe il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners. Secondo il giornalista Alfredo Pedullà quest’ultimo sarebbe la prima scelta per il club bianconero per quanto riguarda il centrocampo.

Di seguito ecco quanto si legge su alfredopedulla.com:

“Teun Kooomeiners oggi alle 18 sarà allo Stadium, avversario della Juventus. Una sfida non banale intanto perché c’è una bella fetta di Champions in palio per l’Atalanta reduce da qualche stop in campionato (un punto nelle ultime tre partite, compreso il recupero in casa dell’Inter). Ma anche perché Koopmeiners è una prima scelta Juve per il centrocampo della prossima stagione. Tracce chiare per il futuro, avevamo titolato così a fine gennaio: ovviamente bisognerà trovare gli accordi con l’Atalanta.”

