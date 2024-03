L’ex Barcellona Munoz: “Il club non è nel momento migliore”

L’ex giocatore del Barcellona Victor Munoz ha parlato del club blaugrana a pochi giorni dalla sfida contro il Napoli.

Victor Munoz, ex centrocampista del Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino soffermandosi sia sul club catalano sia sul suo prossimo avversario, cioè il Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Definirei irregolare la stagione del Barcellona. Vero, ci sono stati tanti infortuni però non si è rivista la squadra dello scorso anno e così gioco e risultati ne hanno risentito. Ci sono calciatori che hanno dato di meno rispetto alle loro capacità e qualità, a cominciare da Pedri. Anche da Lewandowski ci si aspettava di più, come da Raphinha e Joao Cancelo. Ha fatto bene nel primo anno Gundogan, invece. È vero che il Barcellona ha recuperato qualche posizione in classifica però il Real Madrid ha chiaramente approfittato dei suoi disagi.”

Sulla sfida di martedì, che non sarà disputata al Camp Nou:

“Chi è entrato almeno una volta al Camp Nou sa cosa cambia: è uno stadio per centomila spettatori, la spinta per il Barça non è quella dei quarantamila dell’Olimpico. Il Camp Nou è la storia del calcio, non solo del club. Camp Nou sarebbe stata un’altra cosa. Martedì il Barça è favorito, anche se leggermente perché c’è stato l’1-1 nella partita d’andata. Il Napoli non ha vinto l’ultima gara col Torino ma nelle precedenti, con i sei gol al Sassuolo e il successo sulla Juve, ha dimostrato di essersi ritrovato. Il Barça non è nel migliore momento, anche perché ha assenze pesanti, ma sarà una sfida difficile per il Napoli, che pure ha buoni giocatori.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Torino, Paro: “Speriamo l’Europa”

Traorè: “C’è dispiacere, bisogna pensare oltre. La squadra ha fatto una buona partita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sara Tommasi: “Ecco la mia nuova vita a Sharm el-Sheik con mio marito Antonio Orso”