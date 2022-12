Juventus, Vlahovic salterà alcune gare tra cui quella con il Napoli

L’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic dovrebbe saltare la sfida contro il Napoli a causa della pubalgia.

Dusan Vlahovic sarebbe alle prese con la pubalgia, per questo motivo dovrebbe assentarsi per differenti gare tra cui quella tra Napoli e Juventus.

Ecco quanto riportato in merito dalla Gazzetta dello Sport:

“Il serbo, da mesi alle prese con la pubalgia, non salterà soltanto l’amichevole di quest’oggi contro lo Standard Liegi (ore 14:30, Allianz Stadium), ma anche la ripartenza contro l Cremonese del 4 gennaio, la gara successiva contro l’Udinese (il 7) e almeno il big match del 13 in casa del Napoli capolista. Per gli impegni successivi tutto (o quasi) dipenderà da come l’attaccante risponderà alle cure e ai carichi via via maggiori a cui verrà sottoposto nelle prossime settimane. Una cosa è certa: il rientro di DV9 slitta e Massimiliano Allegri dovrà pazientare ancora un po’.”

