Il giocatore dell’Inter Henrikh Mkhitarian sarebbe in dubbio per la sfida tra Napoli ed Inter che andrà in scena il 4 gennaio.

Per la sfida tra Napoli ed Inter la presenza dell’attaccante Henrikh Mkhitarian sarebbe in dubbio. Ciò è dovuto ad u infortunio avvenuto durante l’amichevole tra Inter e Sassuolo.

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sulla vicenda:

“Niente di grave o preoccupante, solo una leggera lombalgia, ma meglio evitare inutili rischi in vista della sfida contro il Napoli, anche perché l’armeno è una carta preziosissima in mano a Inzaghi. In ogni caso, Micki sarà rivalutato alla Pinetina già oggi dallo staff medico nerazzurro.”

Fonte foto: Instagram, @mkhitarian_arm_best_fan

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Arriva la ‘bomba di Kvara: scatta l’allerta Capodanno a Napoli

Inter-Napoli, San Siro quasi sold-out: ecco quanti saranno i supporter azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Atalanta-AZ, l’errore di Palomino è clamoroso: gli olandesi passano dopo 27 secondi