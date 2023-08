Kepa vicino al Real Madrid, c’è l’accordo con il Chelsea

Il portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga, in passato accostato al Napoli, potrebbe presto vestire la maglia del Real Madrid.

Kepa Arrizabalaga, sarebbe vicino al Real Madrid. L’estremo difensore era stato anche al Napoli lo scorso anno, ma a quanto sembra l’accordo tra il Chelsea, club che detiene il suo cartellino, e quello spagnolo sarebbe vicino alla conclusione.

Ecco quanto riportato da Tuttomerctoweb:

“Il Real Madrid ha individuato il sostituto di Courtois, a lungo fuori per infortunio. Si tratta di Kepa Arrizabalaga che, come riporta AS ha risposto negativamente alla proposta del Bayern Monaco. I bavaresi erano i pole position per il numero uno del Chelsea, fino all’arrivo dei Blancos. Si parla di un prestito secco, ma i due club stanno ancora parlando dei dettagli dell’operazione: potrebbe infatti essere anche un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il Real dunque non ci ha messo molto a risolvere la grana portiere. Sembrava che il candidato principale per la porta madridista fosse Bono, ma la richiesta del Siviglia di più di 20 milioni ha raffreddato questa pista. Inoltre, il fatto che nella prossima stagione sia impegnato in Coppa d’Africa nei mesi di gennaio e febbraio (perdendo potenzialmente 13 partite ufficiali del Real) ha portato il club spagnolo a virare su Kepa.”

